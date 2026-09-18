Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался очередной, пятый по счету сезон командных соревнований юных борцов "Лига храбрых", сообщает корреспондент БЕЛТА.



Первыми путь к финалу начали мальчишки и девчонки Брестской области, затем прошли отборочные состязания в Минской и Витебской областях, а также в Минске. На следующей неделе состоятся региональные отборочные турниры в Гродненской, Могилевской и Гомельской областях. После завершения квалификационных соревнований пройдут матчевые встречи за выход в финальную стадию. Кроме белорусских борцов в турнире примут участие команды из России.



В состязаниях, организованных Президентским спортивным клубом и Белорусской федерацией борьбы, выступают юноши и девушки в возрасте до 15 лет, которые на постоянной основе занимаются спортивной борьбой. В состав всех команд входят по десять юных представителей каждого вида борьбы - греко-римской, вольной и женской (по одному в каждой весовой категории). Планируется, что решающие встречи за награды пятого сезона состоятся в конце января 2027.



"Лига храбрых" уже стала визитной карточкой детско-юношеского спорта и получила признание экспертов. В ноябре 2025 года проект удостоился золотой награды первой национальной премии в сфере спортивного маркетинга "PRO спорт" в номинации "Лучший проект по работе с молодой аудиторией".



В предыдущем сезоне победителем стала сборная Минской области. До этого дважды первыми становились юные борцы из Москвы, один титул у команды Могилевской области.-0-