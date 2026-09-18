Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 18 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
22:06 Подозрительный предмет на станции метро "Площадь Ленина" не представляет опасности, движение восстановлено - ГУВД Регионы
22:00 В новом голосовании по кандидатам на пост генсека ООН лидирует Ребека Гринспан В мире
21:54 Вакцинация против гриппа профилактирует и заболеваемость бактериальными инфекциями - эксперт Общество
21:51 Минские динамовцы одержали первую победу в сезоне КХЛ Спорт
21:37 Бесхозный предмет обнаружили на станции метро "Площадь Ленина", проводится проверка Регионы
21:37 Беларусь и Уругвай подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве Политика
21:28 ДТП в Белыничском районе: пострадали два человека, в том числе 6-летний ребенок Происшествия
21:28 Бактериальная инфекция может присоединяться быстрее. Эксперт об особенностях ожидаемого вируса гриппа Общество
21:18 "МЛ Витебск" разгромил футболистов "Арсенала" в чемпионате Беларуси Спорт
21:04 Беларусь выступает не только за соблюдение политических, но и гуманитарных прав человека - депутат Политика
20:47 Более 60 наименований снеков запретили к ввозу и обращению на рынке Беларуси в 2026 году - Госстандарт Общество
20:37 Поезда следуют без остановки: станция метро "Площадь Ленина" закрыта по техническим причинам Регионы
20:36 Зеленский заявил о "космическом" дефиците бюджета Украины В мире
20:34 Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения Общество
20:33 Беларусь выступила за укрепление и большую взаимосвязанность экономического пространства ШОС Экономика
20:27 Баскетболисты "Зенита" снова проиграли в Суперкубке Единой лиги ВТБ Спорт
20:21 В Гомеле проходят учебные сборы отрядов народного ополчения Регионы
20:20 Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков Политика
20:09 Белорусская классика и поиск новых драматургов. Чем будет удивлять Купаловский театр в новом сезоне Культура
20:04 "Педагог - это дирижер оркестра". Финалист конкурса "Учитель года" о том, как найти ключ к сердцам детей Общество
20:00 У Беларуси и России есть общее понимание стратегических целей - Чеботарь Экономика
19:55 Контракты на сумму около 200 млн рублей подписаны во время BUDEXPO Экономика
19:50 Праздник исторической справедливости. День народного единства торжественно отметили в посольстве Беларуси в РФ Общество
19:40 Зубра как бренд рассмотрят на международной конференции в нацпарке "Беловежская пуща" Общество
19:40 Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси Спорт
19:35 Число погибших при взрыве возле мечети в Пакистане достигло 21, более 100 ранены В мире
19:29 Грипп может прийти раньше. Когда в Беларуси прогнозируют подъем заболеваемости Общество
19:23 Беларусь представит три номера на IV Минском международном фестивале циркового искусства Культура
19:20 Молодежь помогла с благоустройством территории храма в Гомеле Регионы
19:10 Европа вступает в очередной энергетический кризис - вице-премьер Чехии В мире
Все новости
Все новости

Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
18 сентября 2026, 19:40

Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси

Фото Белорусской федерации борьбы
Фото Белорусской федерации борьбы
Фото Белорусской федерации борьбы
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начался очередной, пятый по счету сезон командных соревнований юных борцов "Лига храбрых", сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
Первыми путь к финалу начали мальчишки и девчонки Брестской области, затем прошли отборочные состязания в Минской и Витебской областях, а также в Минске. На следующей неделе состоятся региональные отборочные турниры в Гродненской, Могилевской и Гомельской областях. После завершения квалификационных соревнований пройдут матчевые встречи за выход в финальную стадию. Кроме белорусских борцов в турнире примут участие команды из России.
 
В состязаниях, организованных Президентским спортивным клубом и Белорусской федерацией борьбы, выступают юноши и девушки в возрасте до 15 лет, которые на постоянной основе занимаются спортивной борьбой. В состав всех команд входят по десять юных представителей каждого вида борьбы - греко-римской, вольной и женской (по одному в каждой весовой категории). Планируется, что решающие встречи за награды пятого сезона состоятся в конце января 2027.
 
"Лига храбрых" уже стала визитной карточкой детско-юношеского спорта и получила признание экспертов. В ноябре 2025 года проект удостоился золотой награды первой национальной премии в сфере спортивного маркетинга "PRO спорт" в номинации "Лучший проект по работе с молодой аудиторией".
 
В предыдущем сезоне победителем стала сборная Минской области. До этого дважды первыми становились юные борцы из Москвы, один титул у команды Могилевской области.-0-
Теги
соревнования спорт
Новости рубрики Спорт
Минские динамовцы одержали первую победу в сезоне КХЛ
Скриншот видео ФК "МЛ Витебск" "МЛ Витебск" разгромил футболистов "Арсенала" в чемпионате Беларуси
Скриншот видео Единой лиги ВТБ Баскетболисты "Зенита" снова проиграли в Суперкубке Единой лиги ВТБ
Фото из архива На Кубке мира по самбо в Душанбе выступят девятнадцать белорусов
Фото из архива Лютаревич и Пэрис стали финалистами теннисного турнира в Ренне
Фото sport5.by Назван состав белорусской "молодежки" на игры с футболистами Бельгии и Дании
  • Главная
  • Пятый сезон "Лиги храбрых" стартовал в Беларуси
    • Главное
    Жесткая критика, но не только. Лукашенко поручил за будущий год кардинально изменить Могилевскую область
    Лукашенко предлагает в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель
    Встречи, картины и карты желаний: как VIDEOBEL.BY отметил день рождения
    Уже 140 миллионов: как обычные магазины заменяют населению банкоматы
    Топ-новости
    Лукашенко на картофельном поле поговорил по душам с фермером. Спойлер: очень жизненно
    Слезы счастья и подарок от Президента. Как Лукашенко нашел для хозяйства готового зоотехника 
    "Еще море работ". Лукашенко напомнил, что уборка зерновых - это только полдела
    Приезд Коула в Минск свидетельствует, что паузы в диалоге между Беларусью и США не было - Рачков
    Готовность к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании Комиссии по ЧС при Совмине 
    Беларусь выступила за укрепление и большую взаимосвязанность экономического пространства ШОС
    VIDEOBEL.BY - это наш большой общий белорусский прорыв - телеведущие 
    В ПВТ зарегистрирован 31 новый резидент 
    Массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября
    Вступил в силу закон о питьевом водоснабжении и водоотведении
    "Многие работы как живые, с душой": гости VIDEOBEL.BY о посещении Музея наивного искусства 
    "Мозг отключается от суеты". Многодетная мама проводит экодни, которые помогают перезагружаться
    Слом системы. Как немецкая АдГ всколыхнула Европу?
    Белорусскому бизнесу, чьи товары пострадали при пожарах на складах в России, окажут поддержку
    Кто и зачем поднимает "белорусский вопрос" в повестке СПЧ ООН? Бельская открыто назвала интересантов
    Реклама
    С нами интереснее
    погода погода
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА День народного единства Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.