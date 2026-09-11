11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Аким Гнедчик занял первое место на проходящем в Португалии чемпионате Европы по современному пятиборью среди спортсменов не старше 19 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В финале наш спортсмен показал вторые результаты в фехтовании и на полосе препятствий и стал лучшим в плавании среди 36 участников. Отрыв Акима на старте лазер-рана был настолько велик, что даже 17-е время на дистанции не помешало ему финишировать первым с отрывом в девять секунд.
Две недели назад в Испании Гнедчик стал двукратным чемпионом мира-U19 (индивидуально и в эстафете). Также 11 сентября на первенстве континента были подведены итоги командного турнира, где Аким, Александр Чуешков и Тимофей Прокопчик взяли серебро, уступив только трио из Венгрии.
11 сентября белорусские пятиборцы завоевали пять золотых медалей юношеского ЧЕ из шести возможных. Ранее наши спортсмены одержали победы в личных финалах в категории-U15 (Клим Гнедчик и Алиса Квашневская), а также праздновали успех в обоих командных зачетах.-0-
Спорт
Пятиборец Аким Гнедчик добавил к званию чемпиона мира-U19 золото юношеского первенства Европы
11 сентября 2026, 20:50
Пятиборец Аким Гнедчик добавил к званию чемпиона мира-U19 золото юношеского первенства Европы
Аким Гнедчик. Фото из архива Минспорта
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