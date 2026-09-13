13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Армении завершился международный турнир по вольной борьбе "Кубок Степана Саргсяна" с участием белорусов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В активе нашей команды две серебряные и три бронзовые медали. До финалов в своих весовых категориях дошли Арыйан Тютрин (до 57 кг) и Владислав Козлов (до 97 кг), третьи места заняли Димчик Батомункуев (до 57 кг), Александр Гуштын (до 97 кг) и Денис Хроменков (до 125 кг).
Всего на Кубке Степана Саргсяна Беларусь представили девять спортсменов. Турнир в Ереване стал для наших борцов одним из последних этапов подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Астане в конце октября.-0-
Спорт
13 сентября 2026, 16:35
Пятеро белорусов стали призерами турнира по вольной борьбе в Ереване
Фото Белорусской федерации борьбы
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