29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Национальной хоккейной лиги объявили составы на начало регулярного чемпионата сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заявки своих клубов на первые матчи нового сезона НХЛ вошли пять белорусских хоккеистов - Алексей Протас и Илья Протас (оба - "Вашингтон"), Егор Шарангович ("Калгари"), Артем Левшунов ("Чикаго") и Илья Соловьев ("Питтсбург"). Регулярный чемпионат главной лиги планеты стартует ближайшей ночью по минскому времени.
В фарм-клубы команд НХЛ в Американской хоккейной лиге были отправлены наши Виталий Пинчук, Егор Бориков, Вадим Мороз, Алексей Колосов, Данила Климович, Владислав Колячонок, Никита Толопило, Егор Сидоров, Андрей Лошко и Павел Мойсевич. Сезон АХЛ - 2026/27 начнется 3 октября.-0-
Спорт
29 сентября 2026, 10:03
Пять белорусов вошли в составы команд НХЛ на старте сезона
Алексей Протас. Фото из архива ФХБ
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