Пять белорусов вошли в составы команд НХЛ на старте сезона

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команды Национальной хоккейной лиги объявили составы на начало регулярного чемпионата сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В заявки своих клубов на первые матчи нового сезона НХЛ вошли пять белорусских хоккеистов - Алексей Протас и Илья Протас (оба - "Вашингтон"), Егор Шарангович ("Калгари"), Артем Левшунов ("Чикаго") и Илья Соловьев ("Питтсбург"). Регулярный чемпионат главной лиги планеты стартует ближайшей ночью по минскому времени.



В фарм-клубы команд НХЛ в Американской хоккейной лиге были отправлены наши Виталий Пинчук, Егор Бориков, Вадим Мороз, Алексей Колосов, Данила Климович, Владислав Колячонок, Никита Толопило, Егор Сидоров, Андрей Лошко и Павел Мойсевич. Сезон АХЛ - 2026/27 начнется 3 октября.-0-