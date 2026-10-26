Питерский "Зенит" догнал лидера Единой лиги ВТБ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты "Зенита" одержали вторую викторию подряд в матчах регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в своем седьмом поединке зенитовцы одолели в Санкт-Петербурге красноярский "Енисей" - 94:86 (в овертайме). Капитан гостей белорусский нападающий Евгений Белянков провел на площадке 35 минут и стал самым результативным игроком этого матча, набрав 23 очка.



Накануне аутсайдеры турнира баскетболисты "Самары" потерпели седьмое поражение кряду, проиграв на своей площадке краснодарскому клубу "Локомотив-Кубань" с разницей в три десятка очков - 62:92.



Две встречи состоятся во вторник, 27 октября. Дебютант Единой лиги ВТБ владивостокское "Динамо" примет на своей арене саратовский "Автодор", который тренирует белорусский специалист Ростислав Вергун. До этого саратовская команда, за которую выступает белорусский нападающий Даниил Коско, одержала три победы и потерпела четыре поражения. Действующие чемпионы баскетболисты московского ЦСКА сыграют в российской столице с пермской "Пармой". Москвичи выиграли все шесть предыдущих матчей.



Положение в группе лидеров сейчас таково: ЦСКА - 12 очков (6 матчей), "Зенит" - 12 (7), УНИКС (Казань) - 11 (6), "Локомотив-Кубань" - 11 (6).-0-