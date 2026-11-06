Пинчук забросил дебютную шайбу в НХЛ





Первый гол жлобинчанина в НХЛ пришелся на его седьмой матч в лиге, которым стал выездной поединок против "Колорадо". Пинчук отличился на 15-й минуте встречи, игра в итоге закончилась победой "Нэшвилла" в овертайме со счетом 3:2.





"Наконец-то получилось забросить, долгожданная шайба. Полезно сегодня отыграл, и по лицу получил, и четыре минуты большинства для команды заработал. Надеюсь, дальше будет только лучше, - написал Виталий Пинчук в своем телеграм-канале. - На разминке увидел болельщика из Беларуси в майке минского "Динамо". Почувствовал, что родная страна болеет, поэтому спасибо этому фанату и всем нашим зрителям. Буду продолжать работать и стараться радовать вас".





Всего Виталий Пинчук провел на льду девять с половиной минут, нанес три броска в створ и закончил игру с показателем полезности "+1". Пинчук стал 13-м белорусом, забросившим шайбу в НХЛ. В текущем сезоне у игрока 2 (1+1) очка.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нэшвилла" Виталий Пинчук забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.