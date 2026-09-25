Пинчук отметился голом и ассистом в первом предсезонном матче за "Нэшвилл" 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий Виталий Пинчук дебютировал за "Нэшвилл" в спарринге перед сезоном Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В ночь на 25 сентября по минскому времени "хищники" встречались с "Каролиной". Белорус забросил шайбу уже на второй минуте, а незадолго до ухода на перерыв ассистировал Джонатану Маршессо. По ходу матча "Нэшвилл" вел со счетом 5:1, но в итоге умудрился проиграть - 5:6. Последний поединок предсезонки "Нэшвилл" проведет в субботу снова против действующих чемпионов НХЛ (22.00 по Минску).



Также сегодня "Юта" в овертайме уступила "Вегасу" (4:5), форвард "мамонтов" Егор Бориков отдал одну голевую передачу. "Ванкувер" с нашим Никитой Толопило в воротах проиграл "Эдмонтону" (1:2), за два отведенных ему периода белорус пропустил две шайбы и отразил 12 бросков. Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 30 сентября.-0-