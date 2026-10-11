Пинчук отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ 

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нэшвилла" Виталий Пинчук дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.



Первым матчем Пинчука в главной лиге мира стал выездной поединок с "Оттавой". Уже на 9-й минуте встречи белорус набрал дебютное очко в НХЛ, ассистировав Россу Колтону. Игра в итоге закончилась поражением "Нэшвилла" по буллитам - 2:3.



Всего Виталий провел на льду 11 минут и заработал показатель полезности "+1". Следующий матч "хищники" проведут 14 октября дома против "Вегаса".-0-