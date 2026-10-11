11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Нэшвилла" Виталий Пинчук дебютировал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первым матчем Пинчука в главной лиге мира стал выездной поединок с "Оттавой". Уже на 9-й минуте встречи белорус набрал дебютное очко в НХЛ, ассистировав Россу Колтону. Игра в итоге закончилась поражением "Нэшвилла" по буллитам - 2:3.
Всего Виталий провел на льду 11 минут и заработал показатель полезности "+1". Следующий матч "хищники" проведут 14 октября дома против "Вегаса".-0-
Спорт
11 октября 2026, 09:15
Пинчук отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ
Виталий Пинчук. Фото НОК
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