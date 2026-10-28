Первые победители Кубка сильнейших по велоспорту на треке определились в Минске





В прошлом году соревнования собрали опытных спортсменов, членов национальных команд Беларуси и России. Спустя год турнир проходит в новом формате - медали разыгрывают воспитанники белорусских училищ олимпийского резерва и юные гости из России. В первый день Кубка сильнейших определились призеры в шести видах программы.





В командной гонке преследования у девушек победили наши Маргарита Садовская, Елизавета Казакова, Валерия Артюшенко и Василина Черноокая, у парней лучший результат показали россияне. Золотые награды в гонках с выбыванием завоевали Яна Кеда (РГУОР) и Александр Солодкий (МГУОР). В обоих командных спринтах первенствовали российские гонщики.





29 октября в столице состоятся финалы в гите, скрэтче и индивидуальных гонках. Соревнования продлятся по 31 октября.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе велодрома "Минск-Арены" стартовал международный турнир по велоспорту на треке "Кубок сильнейших спортсменов", сообщает корреспондент БЕЛТА.