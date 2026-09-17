Первые городские соревнования проходят на самом высоком открытом скалодроме Беларуси 

Как рассказал начальник отдела спорта Могилевского горисполкома Дмитрий Латенков, спорт объединяет людей, поэтому в День народного единства по всей стране проходит множество мероприятий.

17 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Самый высокий открытый скалодром страны принял первые городские соревнования по скалолазанию, посвященные Дню народного единства, передает корреспондент БЕЛТА.На старт вышли около 100 юных спортсменов из Могилева, Шклова и Смоленска. Сам скалодром открыли не так давно, но он уже стал точкой притяжения для атлетов."В этом году у нас появился знаковый для всей страны объект - самый большой открытый скалодром в Республике Беларусь. Мы специально к этой дате организовали первый открытый городской турнир по скалолазанию. У нас собрались команды из Могилева и Шклова. Пригласили и город-побратим - Смоленск. Раньше смоленские ребята ездили на ближайший скалодром за 370 км, теперь могут приезжать гораздо ближе", - отметил Дмитрий Латенков.Гости из России высоко оценили новый объект и гостеприимство могилевчан. "Нам приятно было к вам приехать, мы у вас впервые. Самое интересное, что скалодром построила та же фирма, к которой мы ездили за 370 км. Теперь надеемся, что будем чаще бывать у вас. Конечно, есть небольшой минус: он находится на улице. Но мы надеемся, что этот вид спорта будет развиваться и дальше, а у нас в Смоленске тоже построят хороший скалодром. Мы очень ждем Могилев в гости, тем более что команда Могилева приезжала на наш международный туристский слет, мы в хороших отношениях", - поделился впечатлениями заместитель руководителя Федерации скалолазания Смоленской области Сергей Калентеенков.Тренеры отмечают, что новая площадка выводит подготовку на более высокий уровень. "Объект уникален и по высоте, и по сложности. Для могилевского спорта это огромный шаг вперед, особенно в развитии спортивного скалолазания. Скалодром такой высоты есть только в Минске, на стадионе "Динамо". Подобных скалодромов больше нет. Скалолазание в мире развивается уже около 50 лет, и теперь у наших спортсменов есть возможность тренироваться и догонять мировой уровень, - уверена тренер-преподаватель по спортивному скалолазанию Мария Самсонова. - Беларусь - миролюбивая и дружественная страна. Мы всегда рады гостям, рады дружить и соревноваться. В единстве наша сила".На соревнования пришли девочки и мальчики, которые соревнуются в скорости и правильности прохождения трассы. Для многих это первый опыт на новой высоте. "Мне кажется, что сегодня будет немного сложно, но все равно надеюсь на победу. Новый скалодром красивый, современный, яркий и большой. Скалолазание развивает не только спортивный дух, но и логику: нужно не просто ухватиться, но и подумать, куда поставить руку или ногу, чтобы не упасть", - рассказала участница из Могилева Полина Солодухина. Она добавила, что атмосфера соревнований очень вдохновляет: "Когда смотришь, как выступают соперницы, понимаешь, над чем еще нужно работать. Здесь, на новом скалодроме, даже тренироваться приятнее - зацепки яркие, трассы интересные. Хочется возвращаться сюда снова и снова, чтобы покорять новые вершины".Настрой на победу и Ульяны Доросевич. "Я четыре года занимаюсь этим видом спорта, постоянно хожу на тренировки и не пропускаю занятия. Здесь я узнала много нового, занимала призовые места. Сегодня я настроена на победу", - сказала юная спортсменка. Ульяна также поделилась тем, что значит для нее скалолазание: "Этот спорт научил меня не сдаваться. Бывает, что трасса не получается с первого раза, но я поднимаюсь снова и снова, пока не пройду ее. Здесь, на такой высоте, чувствуешь себя настоящей альпинисткой. А когда звонит колокольчик на вершине - это ни с чем не сравнимое чувство".-0-