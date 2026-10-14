Первая в сезоне шайба Шаранговича помогла "Калгари" обыграть "Анахайм"

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский нападающий "Калгари" Егор Шарангович забросил первую шайбу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Ранним утром среды по минскому времени канадский клуб в гостях победил "Анахайм" (4:2). Шарангович поразил пустые ворота гостей за полторы минуты до сирены и закончил игру с показателем полезности "+2". После шести встреч у Егора 3 (1+2) балла, в прошлом сезоне белорус набрал 29 очков в 78 матчах.



Также 14 октября "Чикаго" на своем льду обыграл "Питтсбург" со счетом 5:3, белорусский защитник "ястребов" Артем Левшунов заработал второй ассистентский балл на старте чемпионата. "Нэшвилл" с Виталием Пинчуком в составе дома уступил "Вегасу" (2:5).-0-