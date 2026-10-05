5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский защитник "Металлурга" Данила Паливко набрал первое очко в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Дебютное результативное действие в сезоне наш хоккеист совершил в десятом матче. Магнитогорский клуб дома принимал "Адмирал" из Владивостока, Паливко поразил ворота соперника в середине заключительной трети. К тому моменту хозяева уже уступали со счетом 1:4, встреча в итоге закончилась поражением уральцев - 2:5.
"Металлург" сохранил лидерство на Востоке, "Адмирал" поднялся на восьмую строчку в конференции.-0-
Спорт
05 октября 2026, 20:12
Первая в сезоне шайба Паливко не помогла "Металлургу" обыграть "Адмирал" в КХЛ
Скриншот видео ХК "Металлург"
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