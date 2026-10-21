21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский специалист Виталий Павлов покинул пост главного тренера молодежной сборной Беларуси по футболу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.
Руководство Ассоциации "Белорусская федерация футбола" удовлетворило ходатайство Виталия Павлова об отставке и прекратило сотрудничество по соглашению сторон. "АБФФ выражает искреннюю благодарность Виталию Геннадьевичу за проделанную работу, профессионализм и вклад в развитие молодых талантов белорусского футбола. Мы высоко ценим усилия, приложенные специалистом на этом ответственном посту", - отметили в пресс-службе.
Под руководством Павлова наша "молодежка" сыграла 16 матчей, в которых одержала семь побед и потерпела шесть поражений, еще три поединка были сведены к ничьей. В квалификации на чемпионат Европы - U21 2027 года белорусы провели семь матчей, из которых выиграли только один. С четырьмя очками наша команда заняла последнее, пятое место в отборочной группе.-0-