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"Пари Сен-Жермен" продолжает побеждать в футбольной Лиге чемпионов

Опубликовано:

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Спорт
04 ноября 2026, 00:57

"Пари Сен-Жермен" продолжает побеждать в футбольной Лиге чемпионов

Фото REUTERS
Фото REUTERS
Фото REUTERS
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский "Пари Сен-Жермен" продлил победную серию в общем этапе футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
 
В выездном поединке четвертого тура действующие победители чемпионской Лиги разгромили испанский "Вилльяреал" с сухим счетом 6:0. Уже к 18-й минуте игры парижане забили четыре гола, а после перерыва отличились еще два раза. Ворота испанского клуба дважды поразил Фабиан Руис. 

Испанская "Барселона" уверенно переиграла на "Камп Ноу" английскую "Астон Виллу" - 3:0. Голевой дубль оформил капитан хозяев Рафинья. До этого клуб из Бирмингема выиграл три встречи.

В поединке еще двух фаворитов мадридский "Атлетико" уступил в испанской столице мюнхенской "Баварии" - 0:2.
 
Английский "Манчестер Юнайтед" проигрывал гостям из итальянской "Ромы" 0:2, но во втором тайме сумел трижды поразить ворота римлян и выиграл со счетом 3:2. У победителей дважды отличился Матеус Кунья.

Четвертое поражение подряд потерпел словацкий "Слован" из Братиславы, проигравший в Линце австрийскому ЛАСКу со счетом 0:4.

Три команды, набравшие по девять очков из девяти возможных, свои встречи четвертого тура проведут 4 ноября. Английский "Ливерпуль" встретится в Стамбуле с турецким "Фенербахче" (начало игры в 20.45; прямая трансляция на телеканале "Спорт ТВ"). Самый титулованный клуб Старого Света мадридский "Реал" будет соперничать в греческой столице с афинским АЕКом, а испанский "Бетис" из Севильи сыграет в Дортмунде с одним из лидеров немецкой бундеслиги "Боруссией".  

Встречи общего этапа ЛЧ завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф состоятся с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного клубного турнира Европы 5 июня примет стадион "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Чаще других этим трофеем владел мадридский "Реал" - у него 15 побед.-0-
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