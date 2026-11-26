26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Пари Сен-Жермен" потерял первые баллы в матчах футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После четырех викторий подряд двукратные победители ЛЧ сыграли вничью с итальянской "Ромой" в домашнем поединке пятого тура - 2:2.

Без потерь идет только мадридский "Реал", который в домашнем матче разгромил нидерландский ПСВ из Эйндховена со счетом 5:1. Голевой дубль оформил Килиан Мбаппе.





Лидер английской премьер-лиги лондонский "Арсенал" в британской столице разошелся миром с лидером немецкой бундеслиги дортмундской "Боруссией" - 1:1. Английский "Манчестер Сити" у себя дома сыграл вничью с итальянским "Наполи" - 2:2. В Стамбуле турецкий "Галатасарай" одолел еще одного представителя премьер-лиги "Астон Виллу" из Бирмингема - 1:0. Чемпион Словакии братиславский "Слован" потерпел пятое фиаско подряд, проиграв на своей арене испанскому "Бетису" из Севильи - 0:2.

Дебютант Лиги чемпионов бакинский "Сабах" уступил в столице Азербайджана одному из главных фаворитов турнира испанской "Барселоне" - 1:4. Мюнхенская "Бавария" уступила на выезде французскому "Лиллю" с результатом 1:2.

После пяти туров у "Реала" 15 очков, "Пари Сен-Жермен" отстает на два балла, по 12 очков набрали "Барселона", "Бетис", итальянский "Комо" и английский "Ливерпуль".





Встречи общего этапа ЛЧ завершатся 27 января 2027 года. Матчи плей-офф состоятся с 16 февраля по 5 мая, а финальный поединок 72-го сезона главного клубного турнира Европы 5 июня примет стадион "Метрополитано" в Мадриде. В финале прошлого сезона Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" одолел в серии пенальти лондонский "Арсенал" и второй раз подряд стал обладателем Кубка европейских чемпионов. Чаще других этим трофеем владел мадридский "Реал" - у него 15 побед.-0-