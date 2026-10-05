Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в НХЛ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский нападающий и капитан команды "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объявил, что сезон сезон-2026/27 станет для него последним в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Слова хоккеиста приводит пресс-служба клуба.



"Этим летом мы с семьей решили, что этот сезон станет для меня последним в НХЛ. Я очень люблю эту игру, но в глубине души понимаю, что это правильное решение. Мне было важно сделать это заявление до нашего первого домашнего матча, чтобы я мог поблагодарить всех, кто был так важен для меня и моей семьи, кто помогал мне и в хорошие времена, и в тяжелые моменты поражений", - сказал Александр Овечкин.



Овечкину 41 год, он выступает за "Вашингтон Кэпиталз" более 20 лет. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (929 голов) и рекордсменом лиги по множеству показателей.-0-