18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин назвал матч против "Нефтехимика" определяющим для оценки всего гостевого турне, сообщает корреспондент БЕЛТА.Поединок минчан и нижнекамцев закончился первой в сезоне победой столичного клуба в серии буллитов (2:1). Зак Фукале отразил 29 бросков из 30, в основное время у "зубров" забросил Станислав Галиев."Перед игрой говорил ребятам, что если мы хорошо сыграем и одержим победу, то сможем оценивать всю выездную серию положительно. Поэтому матч имел для нас большое значение. Начали не очень хорошо, тяжело выходили из-под давления. Во втором периоде выровняли игру, даже перехватили инициативу и создали много хороших моментов. После перерыва тоже контролировали игру, но удаления в концовке не позволили нам выиграть в основное время. Хорошо, что победили по буллитам", - сказал Брылин.В гостевом турне "Динамо" выиграло два матча из трех. Минчане возвращаются на родину, а через несколько дней отправятся на выезд по маршруту Астана - Магнитогорск - Уфа. Игры пройдут 22, 24 и 26 ноября.-0-