17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" одержал седьмую победу в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Сегодня оршанская команда обыграла на выезде минский "Дорожник" с крупным счетом 7:3. Голевой дубль в составе победителей оформил лидер бомбардирской гонки Владимир Разуванов, теперь в его активе 11 забитых мячей. После этой виктории "Витэн" догнал лидера "Борисов-900", который накануне также в гостях разгромил столичный клуб "Охрана-Динамо" со счетом 8:1.





В другом сегодняшнем поединке брестский "Меркурий-ГТК" уступил на своей арене гомельскому ВРЗ в серии послематчевых пенальти - 4:5 (игровое время - 0:0). В заключительном матче восьмого тура действующий чемпион страны "Столица" 18 ноября будет соперничать в Гомеле с местным БЧ.





Ранее аутсайдер первенства светлогорский ЦКК потерпел восьмое поражение подряд, уступив у себя дома гродненскому "УВД-Динамо" с результатом 2:5. Спортсмены клуба "Лида-Бутикавто" разгромили на своей арене гостей из "Минска" - 5:1.





Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Борисов-900" - 21 очко (8 матчей), "Витэн" - 21 (8), ВРЗ - 17 (8), "Лида-Бутикавто" - 15 (8), "Столица" - 13 (7).-0-