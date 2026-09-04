"> Определились все призеры финального этапа "Кожаного мяча"

Соревнования среди девочек (2015-2017) выиграли футболистки "ГФСК Бобруйск", второе место у столичной команды "Сябры", бронза у чемпиона прошлого года гомельской дружины "Закуми". Лучшим бомбардиром стала бобруйчанка Стефания Каранкевич. Соревнования среди девочек (2015-2017) выиграли футболистки "ГФСК Бобруйск", второе место у столичной команды "Сябры", бронза у чемпиона прошлого года гомельской дружины "Закуми". Лучшим бомбардиром стала бобруйчанка Стефания Каранкевич.

Призеры соревнований, лучшие футболисты по игровым амплуа получили заслуженные награды - кубки, медали, дипломы, футбольную экипировку и мячи. Призеры соревнований, лучшие футболисты по игровым амплуа получили заслуженные награды - кубки, медали, дипломы, футбольную экипировку и мячи.

Турнир юных футболистов "Кожаный мяч" был организован в СССР в 1964 году, а его первым победителем стала минская команда "Чайка". В разные годы свои первые шаги к вершинам мастерства делали настоящие звезды советского футбола - Александр Прокопенко, Сергей Горлукович, Анатолий Байдачный, Андрей Шевченко, Федор Черенков, Владимир Гуцаев, Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Олег Блохин и многие другие прославленные игроки. После распада СССР турнир на некоторое время прекратил свое существование. В Беларуси он был возрожден в 1997 году, а с 2007 года начался отсчет новейшей истории "Кожаного мяча" - соревнований на призы Президентского спортивного клуба.-0- Турнир юных футболистов "Кожаный мяч" был организован в СССР в 1964 году, а его первым победителем стала минская команда "Чайка". В разные годы свои первые шаги к вершинам мастерства делали настоящие звезды советского футбола - Александр Прокопенко, Сергей Горлукович, Анатолий Байдачный, Андрей Шевченко, Федор Черенков, Владимир Гуцаев, Александр Чивадзе, Виталий Дараселия, Олег Блохин и многие другие прославленные игроки. После распада СССР турнир на некоторое время прекратил свое существование. В Беларуси он был возрожден в 1997 году, а с 2007 года начался отсчет новейшей истории "Кожаного мяча" - соревнований на призы Президентского спортивного клуба.-0-

Фото Максима Гучека Фото Максима Гучека

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На полях ФК "Минск" завершились поединки финального турнира очередного сезона республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.В этом сезоне в решающей стадии за награды сражались 32 команды, которые стали победителями региональных отборочных соревнований. После напряженных поединков определились победители и призеры во всех возрастных группах. В состязаниях младшей группы мальчиков 2016-2017 годов рождения победил "ФСК Лида", серебро у бобруйчан, третье место заняли ребята команды "Волга" из Брестской области. Лучший бомбардир - Давид Лебецкий из Лиды.Чемпионами в средней группе (2014-2015) стали футболисты "ФСК Лельчицы", на второй итоговой позиции минский "Партизан", бронзовые награды завоевал "ФСК Гродненский". Артем Корольков из Малориты стал лучшим бомбардиром.В старшей группе (2012-2013) первое место заняли футболисты ЦТДиМ Борисовского района, серебро завоевала команда из Чашников, третье место у бобруйчан, в составе которых играл Дмитрий Лопатнюк, ставший лучшим бомбардиром.Нынешний турнир стал самым массовым за последние годы - весной в борьбу за выход в финал вступили 1806 команд, в которых сыграли почти 23,4 тыс. мальчишек и девчонок.