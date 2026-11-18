18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После ответных стыковых поединков стали известны все участники финальной стадии молодежного чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Бывшие соперники белорусской "молодежки" по отборочному турниру континентального первенства футболисты Дании уступили по сумме двух встреч команде Нидерландов. У себя дома датчане потерпели поражение с крупным счетом 0:3, а на выезде взяли реванш с результатом 3:2, но этого не хватило для общей победы. Команды Исландии и Греции дважды сыграли вничью - 1:1, а в серии послематчевых пенальти второго поединке сильнее оказались греки - 5:4. Футболисты Чехии по сумме двух игр одолели турок - 1:0 и 1:1, а финны прошли ирландцев - 1:0 и 2:2. Напрямую в финальную часть пробились футболисты Англии, Польши, Бельгии, Франции, Германии, Норвегии, Испании, Италии, Португалии и Хорватии. Белорусские футболисты не смогли преодолеть квалификационный барьер, заняв шестое место в своей отборочной группе.





Финальная стадия 26-го молодежного Евро пройдет с 16 июня по 3 июля 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых были освобождены от квалификации. Два года назад в Братиславе свой четвертый чемпионский титул завоевала молодежная сборная Англии, победившая в финале команду Германии (3:2). По пять раз чемпионами становились команды Италии и Испании. Лучшим результатом белорусов является бронза молодежного ЧЕ-2011 в Дании.-0-