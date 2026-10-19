Определились участники "финала четырех" женского Кубка Беларуси по волейболу

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стала известна четверка претендентов на второй по значимости трофей среди женских команд в отечественном волейболе - Кубок Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Участие в предварительном раунде приняли девять команд, разделенные на три группы. В "финал четырех" Кубка страны пробились победители троек. Первое место в пуле А заняло брестское "Прибужье", которое по два раза обыграло могилевский "Коммунальник" и барановичский "Атлант".





Из группы Б дальше прошел гродненский "Коммунальник-ГрГУ", обошедший "Минчанку-2" и "Лiлею" из Новополоцка. В тройке В первенствовали действующие обладательницы трофея из жлобинской "Искры", позади остались РГУОР-2010 из столицы и мозырская "Жемчужина Полесья".





Напрямую в "финал четырех", который пройдет 18-19 декабря, на правах участника российской Суперлиги квалифицировалась "Минчанка". Столичный клуб выигрывал Кубок Беларуси чаще других (10 раз), у "Прибужья" семь побед в турнире, у волейболисток из Гродно и Жлобина по одной.-0-