6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На столичных кортах "Палова-Арены" завершились решающие матчи нового сезона соревнований по баскетболу 3х3.-0-Фото Сергея Шелега
Спорт
06 сентября 2026, 23:28
Определились призеры и победители чемпионата Беларуси по баскетболу 3х3
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