Определились пары 1/4 финала Кубка Беларуси по гандболу

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске состоялась жеребьевка очередного розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Действующие обладатели трофея гандболисты минского СКА в поединках за выход в "Финал четырех" дважды встретятся с Минским областным гандбольным клубом (МОГК). Финалист прошлого кубкового турнира "Мешков Брест" будет соперничать со столичным клубом БГУФК-СКА-РГУОР. Соперником гродненского "Кронона" будет "МАЗ-Орша", а гандболисты "Гомеля" сыграют с "Машекой" из Могилева. Брестчане больше всех становились обладателями Кубка страны - у них 15 побед, столичные армейцы 10 раз выигрывали этот приз.



В женском турнире нынешний победитель "БНТУ-БелАЗ" начнет защиту титула матчами со своей молодежной командой. Финалистки предыдущего розыгрыша гандболистки "Гомеля" встретятся с "Витебчанкой". Соперником бобруйской "Березины" будет брестский клуб "Берестье", а гандболистки минского СКА сыграют с гродненской "Городничанкой". В активе "БНТУ-БелАЗа" 19 кубковых триумфов, 8 побед у "Гомеля".



Матчи четвертьфинальной стадии состоятся в январе-феврале 2027 года. Победители получат путевки в решающий этап Кубка Беларуси.-0-