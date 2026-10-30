Определились 12 участников основного этапа Лиги чемпионов по гандболу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных матчей первой групповой стадии определились все участники основного этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



В группе A все шесть встреч выиграл венгерский "Веспрем", а второе место заняли гандболисты "Берлина", победившие на финише аутсайдера белградский "Партизан" - 40:33. Белорусский легионер сербского клуба Владислав Кулеш отличился 5 раз, а всего в его активе 28 мячей в этом сезоне чемпионской Лиги. Действующие победители чемпионской Лиги гандболисты испанской "Барселоны" одержали шесть побед в шести матчах группы E, второе место заняло бухарестское "Динамо". Из квартета F в основной этап вышли немецкий "Магдебург" и польский "Кельце". В составе польского клуба выступают два белоруса: Артем Королек в шести встречах первого этапа забросил 24 мяча, а дебютант Кирилл Рабчинский 20 раз поражал ворота соперников. В предварительной группе С лучшими стали французский "Пари Сен-Жермен" и датский "Ольборг". Хорватский "Загреб" занял третье место и продолжит сезон во втором по рангу континентальном турнире - Европейской лиге. Один из лидеров чемпионов Хорватии белорус Игорь Белявский забросил 33 мяча, Станислав Садовский шесть раз поражал ворота соперников, а новичок "Загреба" Матвей Барбашинский провел один матч в главном континентальном турнире, но мячей не забросил.



Группы основного этапа: 1 - "Веспрем" - 4 очка, "Пари Сен-Жермен" - 3, "Мельзунген" (Германия) - 2, "Висла" (Плоцк, Польша) - 2, "Ольборг" - 1, "Берлин" - 0; 2 - "Барселона" - 4 очка, "Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - 4, "Магдебург" - 4, "Кельце" - 0, "Гудме" (Дания) - 0, "Динамо" - 0.



Второй групповой этап стартует 18 ноября, а финиширует 4 марта 2027 года, после чего борьбу за путевки в решающую стадию продолжат по четыре лучших клуба из каждой группы. "Финал четырех" состоится 12-13 июня.



Действующим победителем Лиги чемпионов является испанская "Барселона", которая 13 раз выигрывала Кубок европейских чемпионов. В решающем поединке прошлого сезона "Барса" обыграла гандболистов "Берлина" со счетом 37:34. Минский СКА трижды становился победителем главного континентального турнира (1987, 1989, 1990).-0-