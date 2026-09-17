Определен состав футбольной сборной Беларуси на матчи Лиги наций

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер национальной футбольной сборной Беларуси Виктор Ганчаренко назвал состав на стартовые поединки нового сезона Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На тренировочный сбор, который начнется 21 сентября, вызваны 25 футболистов:



вратари - Павел Павлюченко ("МЛ Витебск"), Федор Лапоухов (ЦСКА, София, Болгария), Андрей Кудравец ("Динамо", Минск);



защитники - Кирилл Печенин ("Крылья Советов", Самара, Россия), Захар Волков, Кирилл Гоманов (оба - "МЛ Витебск"), Владислав Малькевич ("Урал", Екатеринбург, Россия), Глеб Шевченко ("Торпедо", Москва, Россия), Роман Бегунов, Владислав Калинин (оба - "Динамо", Минск), Иван Тихомиров ("Ислочь", Минский район);



полузащитники - Макс Эбонг (ЦСКА, София, Болгария), Евгений Яблонский ("Астерас", Греция), Валерий Громыко, Валерий Бочеров, Артем Концевой (все - "МЛ Витебск"), Александр Селява, Евгений Малашевич (оба - "Динамо", Минск), Артем Шуманский ("Акрон", Тольятти, Россия), Даниил Галята ("Арис", Кипр), Антон Ковалев ("Факел", Воронеж, Россия);



нападающие - Виталий Лисакович ("Тобол", Казахстан), Герман Барковский ("Полония", Польша), Трофим Мельниченко ("Порту", Португалия), Тимофей Симаненка ("Гомель").



В первом матче группы 1 лиги С белорусы сыграют 26 сентября в Тиране с албанцами, а во второй игровой день, 29 сентября, встретятся в Хельсинки с финнами. В первом номинально домашнем поединке 3 октября белорусские футболисты примут в Будапеште команду Сан-Марино.



В нынешнем сезоне подопечные Виктора Ганчаренко провели четыре контрольных матча. В первом из них белорусы победили на выезде киприотов со счетом 1:0, затем в гостях обыграли армянских футболистов - 2:1, в Минске же разгромили сирийцев - 4:1 и разошлись миром с командой Буркина-Фасо - 2:2.-0-