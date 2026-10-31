Огонь IV летних юношеских Олимпийских игр зажжен в Сенегале

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Сенегала Дакаре торжественно открылись IV летние юношеские Олимпийские игры, на которых Беларусь представлена семью атлетами в шести видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Игры для спортсменов в возрасте до 18 лет являются первым олимпийским спортивным мероприятием на территории Африки.

Центральной темой церемонии открытия стала культура Сенегала, зрители познакомились с самобытностью страны посредством музыки, танцев, борьбы и современного искусства. Через образы персонажей трех поколений организаторы рассказали о прошлом, настоящем и будущем Африки. Центральной темой церемонии открытия стала культура Сенегала, зрители познакомились с самобытностью страны посредством музыки, танцев, борьбы и современного искусства. Через образы персонажей трех поколений организаторы рассказали о прошлом, настоящем и будущем Африки.

По окончании масштабного представления состоялся парад атлетов, флаг Беларуси на котором пронесли пловцы Полина Белявская и Максим Машлякевич. Об официальном открытии Игр объявила президент Международного олимпийского комитета, уроженка Зимбабве Кирсти Ковентри.

В завершение мероприятия состоялся финальный этап эстафеты олимпийского огня, на котором единственный в истории призер Олимпиад из Сенегала Амаду Диа Ба передал факел паре молодых и перспективных местных атлетов, которые и зажгли огонь в чаше. В завершение мероприятия состоялся финальный этап эстафеты олимпийского огня, на котором единственный в истории призер Олимпиад из Сенегала Амаду Диа Ба передал факел паре молодых и перспективных местных атлетов, которые и зажгли огонь в чаше.

IV летние юношеские Олимпийские игры собрали в Дакаре более 2600 спортсменов из 204 стран, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Первой из белорусов выступит дзюдоистка Александра Князева, утром 1 ноября в стартовом раунде турнира в категории до 44 кг ей будет противостоять Тереза Тагарира из Ботсваны. IV летние юношеские Олимпийские игры собрали в Дакаре более 2600 спортсменов из 204 стран, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Первой из белорусов выступит дзюдоистка Александра Князева, утром 1 ноября в стартовом раунде турнира в категории до 44 кг ей будет противостоять Тереза Тагарира из Ботсваны.

Соревнования в плавании пройдут с 1 по 6 ноября. Также нашу страну на ЮОИ в Сенегале представят тхэквондист Богдан Алиев, фехтовальщик Денис Маслов, стрелок из лука Глеб Акуневич и представитель брейк-данса Георгий Соловей. Мультиспортивный форум продлится по 13 ноября.-0- Соревнования в плавании пройдут с 1 по 6 ноября. Также нашу страну на ЮОИ в Сенегале представят тхэквондист Богдан Алиев, фехтовальщик Денис Маслов, стрелок из лука Глеб Акуневич и представитель брейк-данса Георгий Соловей. Мультиспортивный форум продлится по 13 ноября.-0-

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Фото НОК-БЕЛТА