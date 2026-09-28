28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общереспубликанский старт V марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В Беларуси 1 октября пройдет V Республиканский марафон по скандинавской ходьбе "Шаг к долголетию" для людей старшего поколения, приуроченный ко Дню пожилых людей. Участие могут принять любители активного образа жизни всех возрастов. В прошлом году участниками стали около 7 тыс. граждан.
Предварительная запись для участия ведется во всех территориальных центрах социального обслуживания населения.-0-
Спорт
28 сентября 2026, 18:43
Общереспубликанский старт марафону по скандинавской ходьбе дадут 1 октября в Дзержинске
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