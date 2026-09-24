24 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. С 24 по 25 сентября в Могилевском СК "Олимпиец" проходят областные соревнования "Лига храбрых" по вольной, греко-римской борьбе. В турнире участвует около 285 юных спортсменов в возрасте от 13 до 15 лет.
По итогам соревнований будет сформирована команда области для участия в финале в г. Минске. Турнир проводится в пятый раз, в предыдущих команда области всегда выходила в финал (три раза вторые, один - первое место).-0-Фото Олега Фойницкого
Спорт
24 сентября 2026, 12:44
Областные соревнования "Лига храбрых" проходят в Могилеве
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