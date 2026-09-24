Новополоцкий "Химик" проиграл шестой матч подряд в хоккейной экстралиге





Самая крупная победа дня была зафиксирована в Лиде, где местный клуб разобрался с новополоцким "Химиком" - 4:0. Хет-трик за "рыцарей" оформил защитник Александр Макаревич, а голкипер хозяев Илья Братушкин отразил все 18 бросков "нефтяников". "Химик" остается единственной командой экстралиги без побед на старте чемпионата.





Также 24 сентября "Витебск" добыл пятую викторию подряд, на своем льду "медведи" справились с "Локомотивом" (4:1). "Брест" дома одолел "Гомель" (2:1) и прервал пятиматчевую серию "рысей" с набранными очками. "Динамо-Молодечно" во второй раз за три дня на выезде минимально переиграло гродненский "Неман" (1:0).





После шести туров таблицу экстралиги с 12 очками возглавил "Шахтер". Далее следуют "Витебск" (11), "Металлург" (10) и "Динамо-Молодечно" (9), по 8 баллов у "Славутича", "Гомеля" и "Бреста". В топ-10 также находятся "Лида", "Могилев" и "Локомотив", вне зоны плей-ин идут "Неман", "Юность", "Авиатор" и "Химик". Следующие матчи в чемпионате страны по хоккею будут сыграны 27 сентября.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи в Бресте, Гродно, Витебске и Лиде закрыли программу шестого тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.