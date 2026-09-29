Новополоцкий "Химик" добыл первую победу в сезоне экстралиги

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новополоцкий "Химик" и оршанский "Локомотив" прервали серии неудач в регулярном чемпионате белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Новополочане, начавшие чемпионат с семи поражений подряд, принимали "Гомель". Хозяева вышли вперед в конце стартовой трети, а к середине второго периода вели уже с отрывом в три шайбы. В оставшееся время "рыси" ограничились только "голом престижа", в итоге 3:1 в пользу "Химика". Клуб из Новополоцка последним из 14 команд экстралиги избавился от нуля в графе "победы" в сезоне-26/27.



Также 29 сентября "Локомотив" дома был сильнее "Лиды" (5:4, по буллитам), дубль за оршанцев оформил опытный Павел Развадовский. Этот успех стал для "железнодорожников" первым после пяти неудач кряду. Прервать серию поражений сегодня не смог только "Неман", который на выезде уступил "Бресту" (2:4). Две шайбы за южан забросил Артем Никитич. Гродненцы не побеждают уже на протяжении шести матчей.-0-