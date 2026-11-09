9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский хоккеист Стефан Да Коста дал первый комментарий в качестве игрока минского "Динамо", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "зубров".
О переходе 37-летнего нападающего "Динамо" объявило в конце октября. В КХЛ Да Коста играет с сезона-2014/15, за это время француз провел в лиге 627 игр и набрал 540 (218+322) очков.
"Очень рад, что подписал контракт с минским "Динамо". Здесь сильная команда, хорошие ребята в составе. Знаю, что в городе классные болельщики и всегда полная арена, это очень приятно. Про Минск я слышал только позитив. Многие игроки, в том числе Роман Горбунов, рассказывали, как здесь здорово, - отметил Да Коста. - Летом у меня было не так много занятий на льду, но я поддерживал форму в зале, работал много. Думаю, я неплохо готов".
Также у форварда есть опыт выступления в Национальной хоккейной лиге. В 2026 году Стефан в составе сборной Франции участвовал в Олимпийских играх в Италии.-0-
Спорт
09 ноября 2026, 11:38
Новичок "Динамо" Да Коста: слышал про Минск только позитив
Стефан Да Коста. Скриншот видео
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