Носкова добыла вторую победу на итоговом турнире WTA в Индиан-Уэллсе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чешка Линда Носкова (8-й номер мирового рейтинга) выиграла второй матч на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Во втором туре Носкова уверенно переиграла американскую теннисистку Кори Гауфф (4) - 6:3, 6:3. Украинка Марта Костюк (10) потерпела второе поражение, уступив американке Джессике Пегуле (5) - 2:6, 5:7. В первый игровой день Линда Носкова победила Марту Костюк - 6:2, 6:4, а Кори Гауфф одолела в трехсетовом поединке Джессику Пегулу - 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. В третьем туре Костюк сыграет с Гауфф, а Пегула встретится с Носковой.



В другой группе вторая ракетка планеты белоруска Арина Соболенко с трудом победила в двух партиях чешку Каролину Мухову, у которой 7-я позиция в мировом рейтинге, - 7:6 (7:2), 7:5. Россиянка Мирра Андреева уверенно выиграла у украинки Элины Свитолиной (6) - 6:4, 6:0. Следующей соперницей Арины Соболенко будет Андреева. Соболенко в шестой раз принимает участие в итоговом турнире WTA.



После финиша групповой стадии в полуфинал выйдут по две лучшие теннисистки из каждого квартета. Решающий поединок за чемпионский титул на корте Indian Wells Tennis Garden состоится 15 ноября.



Общий призовой фонд итогового турнира WTA составляет $10 млн. Если победительница выиграет все встречи, то заработает $3,37 млн и 1500 рейтинговых очков. В 2025 году в Эр-Рияде триумфатором стала Елена Рыбакина, обыгравшая в финальном матче Арину Соболенко - 6:3, 7:6 (7:0). Для Соболенко это был второй неудачный финал итогового турнира: в 2022 году в американском Форт-Уэрте она потерпела поражение от французской теннисистки Каролин Гарсии - 6:7, 4:6. В 2011 году в турецком Стамбуле еще одна белоруска Виктория Азаренко также играла в финале, уступив в трехсетовом поединке чешке Петре Квитовой - 5:7, 6:4, 3:6.-0-