18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной Норвегии стали последними участниками четвертьфинальной стадии Лиги наций УЕФА, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В заключительном поединке группы А4 в Копенгагене норвежцы проигрывали 0:2, но сумели вырвать победу на 6-й компенсированной минуте второго тайма, когда их лидер Эрлинг Холанн реализовал пенальти - 3:2 в пользу гостей. С таким же счетом действующие победители ЛН португальцы одолели в Кардиффе команду Уэльса. Итоговое положение: Португалия - 15 очков, Норвегия - 9, Дания - 9, Уэльс - 3.





Ранее в четвертьфинал пробились футболисты Англии, Испании, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландов. По итогам состязаний в лиге В прямые путевки в сильнейший дивизион Лиги наций завоевали сборные Швейцарии, Австрии, Швеции и Северной Ирландии.

Сборная Беларуси заняла второе место группе С1 и весной 2027 года проведет переходные поединки с одной из команд, которая заняла четвертое место в одной из групп лиги В. Среди возможных соперников белорусов сборные Грузим, Северной Македонии, Израиля и Румынии. Напрямую во второй дивизион Лиги наций вышли команды Албании, Словакии, Черногории и Исландии.

Жеребьевка четвертьфиналов и переходных игр состоится 20 ноября в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Эти встречи пройдут в марте, а финальный этап пятого сезона ЛН состоится 9-13 июня 2027 года.





Начиная с сезона-2028/29 все участники Лиги наций УЕФА будут разделены на три лиги вместо нынешних четырех. В каждом из трех дивизионов (A, B, C) будет сформировано по три группы из шести команд.





Триумфатором Лиги наций дважды становилась сборная Португалии (2019, 2025), по разу ее выигрывали футболисты Франции (2021) и Испании (2023).-0-