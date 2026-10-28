Нидерландский "Зеланд" будет соперником "Юркаса" в 1/8 финала Кубка чемпионов по пляжному футболу





В поединке за выход в четвертьфинал чемпион Беларуси "Юркас-Витоблспорт" встретится с нидерландским клубом "Зеланд" (начало игры в 18.00). Победитель этого матча сыграет с победителем встречи "Аланья" (Турция) - "Лукеньо" (Парагвай). На предварительном этапе витебчане заняли первое место в группе Е, обыграв греческий "Наполи Патрон" - 4:1, французский "Цевеннес" - 5:2 и в серии послематчевых пенальти "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии - 3:1 (игровое время - 3:3). На этом турнире "Юркас-Витоблспорт" выступает под руководством главного тренера национальной сборной Беларуси испанского специалиста Николаса Альварадо.

Встречи первого раунда плей-офф состоятся 29 октября, четвертьфиналы пройдут 30 октября, полуфиналы намечены на 31 октября, а победитель и призеры определятся 1 ноября.

Два последних сезона World Winners Cup выигрывал израильский "Кфар Кассем", а до этого чемпионами становились итальянский "Наполи", немецкий "Реал Мюнстер" и бразильский "Фламенго" из Рио-де-Жанейро.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецкой Аланье определились пары 1/8 финала турнира World Winners Cup по пляжному футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.