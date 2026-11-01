1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил белорусскую команду по борьбе с успешным выступлением на чемпионате мира в Астане. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
"Благодаря своему профессионализму, хладнокровию и безмерной воле к победе вы сумели подняться на высшую ступень мирового пьедестала, - сказал глава НОК. - Эта победа подарила стране не только золото, но и незабываемые эмоции и чувство гордости: под сводами "Барыс-Арены" играл белорусский гимн и поднимался флаг нашей родины".
Бронзовыми призерами стали классики Шуай Мамедов и Павел Глинчук, вольник Магомедхабиб Кадимагомедов, а также Ирина Курочкина.
"Ваш триумф - результат ежедневной сплоченной командной работы спортсменов и тренерского штаба. Вы все вместе в очередной раз продемонстрировали высочайший уровень белорусской школы борьбы, верность богатым традициям и преемственность поколений. Каждый внес свою лепту и частицу души в большое общее дело", - добавил Виктор Лукашенко.-0-
Спорт
"Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане
01 ноября 2026, 17:39
"Незабываемые эмоции и чувство гордости". Глава НОК поздравил борцов с медалями ЧМ в Астане
Фото НОК Беларуси
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