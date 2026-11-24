24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин нашел поводы для оптимизма в проигранном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга", сообщает корреспондент БЕЛТА.
По ходу встречи в Магнитогорске "зубры" отыграли отставание в три шайбы, но все же уступили со счетом 4:5. Шайбы в составе минчан забросили Даниил Липский, Станислав Галиев, Николя Обе-Кюбель и Крис Тирни.
"Ребята сегодня играли с хорошей самоотдачей, в этом плане вопросов нет. В принципе, увидел много позитивных моментов, и четыре гола на выезде - один из них. Этого должно было хватить для очков, но против нас была очень опасная и мастеровитая команда, которая пользуется своими шансами и наказывает за любую ошибку, - сказал Брылин. - В начале матча мы сами подарили сопернику возможности, но по ходу встречи перестроились и смогли вернуться в игру. Все было близко, в концовке мы могли сравнять счет, но слишком увлеклись передачами, а нужно было бросать".
"Динамо" прервало серию из двух побед, в текущем сезоне столичный клуб еще не выигрывал три матча подряд. Гостевое турне минчане завершат 26 ноября в Уфе поединком с "Салаватом Юлаевым".-0-
Спорт
24 ноября 2026, 21:11
"Нет вопросов по самоотдаче, были позитивные моменты". Брылин о матче в Магнитогорске
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