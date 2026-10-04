"Нэшвилл" вызвал Пинчука в основную команду

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клуб Национальной хоккейной лиги "Нэшвилл" вызвал белорусского нападающего Виталия Пинчука из АХЛ. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.



Сезон-2026/27 Пинчук начал в Американской хоккейной лиге за "Милуоки" и провел один матч. Минувшей ночью белорус помог своей команде победить "Рокфорд" (3:1), Виталий дважды бросил по воротам и закончил игру с показателем полезности "+1". Ближайший поединок в НХЛ "Нэшвилл" проведет против "Торонто" 7 октября.



Также в ночь на воскресенье в АХЛ дебютировали Егор Бориков и Вадим Моро: "Тусон" с нашими хоккеистами в составе уступил "Колорадо" (0:2). Бориков нанес три броска в створ, "Мороз" - один. Ближайшей ночью команда Егора и Вадима встретится с тем же соперником.-0-