"Непоследовательность вызывает вопросы". Федерация хоккея Беларуси о решении IIHF

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси выразила несогласие с решением Международной федерации хоккея на льду (IIHF) о недопуске сборных Беларуси на чемпионаты мира 2027 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.





7 ноября Совет IIHF объявил, что сборные Беларуси не примут участия в молодежном ЧМ и чемпионате мира 2027 года. Решение было принято через несколько дней после того, как дисциплинарная коллегия IIHF удовлетворила апелляцию ФХБ и аннулировала решения Совета от 27 июля 2026 года. Тем самым IIHF признала, что ссылки на соображения безопасности не подкреплены достаточными доказательствами.





ФХБ не согласна с новым решением Совета. По мнению федерации, до чемпионата мира в Германии в мае 2027 года остается достаточно времени, чтобы проработать все организационные вопросы. ФХБ намерена защищать права белорусского хоккея и в ближайшее время обсудит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).





"Новое решение, по сути, воспроизводит результат отмененного: сборные Беларуси вновь остаются вне турниров, при этом меняется лишь обоснование. Вызывает вопросы и непоследовательность подходов. Недопуск белорусских команд IIHF объясняет необходимостью сохранить структуру и планирование турниров, но в отношении России заявляет о необходимости исполнить решение CAS, что также потребует изменения состава участников. Почему такой же подход не применен к Беларуси, остается без ответа", - сказал глава ФХБ Александр Богданович.





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