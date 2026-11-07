"Неманец" победил мальтийцев на финише Кубка регионов УЕФА 

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденский клуб "Неманец" победно завершил дебютное выступление в розыгрыше Кубка регионов УЕФА в ирландском Мидлтоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Сегодня в заключительном поединке группы 8 белорусская команда разгромила мальтийский "Корми" со счетом 4:1. Алексей Баранов дважды поразил ворота соперников, по одному мячу забили Александр Королев и Матеуш Монтевка. В своем дебютном матче на европейской арене "Неманец" победил ирландский клуб "Манстер" со счетом 2:1 (голы у белорусов забили Дмитрий Абражевич и Дмитрий Шалупенко), а во втором туре уступил хорватскому "Сплиту" со счетом 1:2 (Николай Коляда).



Во втором сегодняшнем матче ирландцы обыграли хорватов - 3:1. Таким образом, "Неманец", "Сплит" и "Манстер" набрали по 6 очков, но по дополнительным показателям первое место заняли ирландские футболисты, которым досталась путевка в финальную часть. Белорусы финишировали на второй позиции в турнирной таблице.



В финальную стадию также вышли "Чешир" (Англия), "Богемия" (Чехия), "Западная Словакия", "Канары" (Испания), "Войводина" (Сербия) и "Зеница-Добой" (Босния и Герцеговина). Последний участник финала главного любительского турнира Европы определится после соревнований в группе 7, в которой выступят команды из Польши, Румынии, Турции и Азербайджана. Хозяин решающего этапа этих состязаний станет известен в декабре.



Лучшего результата среди белорусских команд в Кубке регионов УЕФА добились футболисты "Ислочи" из Минского района, которые в 2013 году стали бронзовыми призерами.-0-