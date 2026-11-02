2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман", "Брест" и "Лида" одержали победы в матчах 19-го тура регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гродненцы на своем льду не оставили шансов барановичскому "Авиатору" - 8:0. Две шайбы за хозяев забросил Артем Капустин, четыре очка (1+3) набрал Ярослав Сергиевский. "Летчики" потерпели третье разгромное поражение в четырех последних матчах.
Также "сухой" победой хозяев закончился поединок в Бресте, где южане со счетом 3:0 разобрались с "Могилевом". В игре "Лиды" и "Шахтера" зрители не увидели голов в основное время, "рыцари" оказались точнее в серии буллитов (1:0). Бывшие лидеры экстралиги из Солигорска впервые в сезоне проиграли три матча подряд.-0-
Спорт
02 ноября 2026, 21:47
"Неман" забросил восемь безответных шайб в ворота "Авиатора"
Фото "Неман"
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