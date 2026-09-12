12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Неман", "Витебск" и "Лида" одержали победы в субботних матчах регулярного чемпионата белорусской хоккейной экстралиги сезона-2026/27, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гродненцы на выезде встречались с "Гомелем". По ходу матча гости уступали со счетом 1:3, но в конце второго периода сократили отставание, а за пять минут до завершения третьего отрезка игры Максим Газдевич сравнял цифры. В овертайме 20-летний нападающий отличился снова и принес "Неману" первую победу в сезоне - 4:3.
Параллельно "Витебск" дома принимал "Брест". После стартовой трети команда с юга страны была впереди (2:0), но дальше в матче забрасывали только северяне - в итоге 4:2. Дубль за "медведей" оформил Максим Лемешевский. В еще одном поединке 12 сентября "Лида" благодаря двум голам Никиты Ремезова обыграла "Динамо-Молодечно" (4:2).-0-
Спорт
12 сентября 2026, 21:32
"Неман" и "Витебск" одержали волевые победы в матчах хоккейной экстралиги
Фото ХК "Неман"
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