"Не хватило свежести и скорости". Брылин после поражения от "Локомотива"

На старте выездной серии минчане проиграли ярославцам со счетом 1:6, пропустив четырежды в заключительной трети. Эта неудача стала для столичного клуба самой крупной на старте сезона. Единственную шайбу у "Динамо" забросил недавно вернувшийся в состав Алекс Лимож.





"Знали, что матч будет сложным. "Локомотив" несколько дней отдыхал и подошел к игре свежим. Соперник с первой до последней минуты играл в одном темпе на высочайшей скорости, чего не хватало нам, - сказал Брылин. - Первый период мы начали неплохо, но два гола немного остудили наш пыл и придали сил хозяевам. В третьем отрезке у нас был момент, чтобы сократить отставание, но мы его не реализовали. Нужно добавлять в игре в равных составах. Большое значение также имеют ненужные удаления и недоработки в обороне, из-за которых мы пропускаем необязательные голы".





Второй и заключительный поединок выездной серии "зубры" проведут 12 октября в Санкт-Петербурге против "Шанхайских Драконов".-0-

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского "Динамо" Сергей Брылин отметил преимущество "Локомотива" над "зубрами" в активности на льду в матче чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.