"Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:16 "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники  Президент
10:14 Более 360 учебных заведений в Японии повреждены из-за тайфуна "Дуцзюань"  В мире
10:13 Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих Президент
10:04 В ЕК заявили о провале военных проектов Евросоюза и дефиците сырья для перевооружения В мире
10:04 СК установил обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник ГАИ  Общество
10:00 Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно Президент
09:57 Легковушка сбила восьмилетнюю девочку в Щучинском районе: ребенок в больнице  Происшествия
09:47 КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии Общество
09:45 Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль  Президент
09:45 Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе Президент
09:33 В Беларуси за сутки приостановлены операции по 92 счетам мошенников  Общество
09:29 В Казахстане установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии В мире
09:26 Минчанка отдала мошенникам более $15 тыс., но деньги удалось вернуть Регионы
09:20 Навроцкий осудил нападение украинца на людей в монастыре и призвал уважать ценности поляков В мире
09:02 Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
09:01 Звезды Большого театра России впервые выступят в Минске в балете "Две Анны"  Афиша
09:00 Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество Общество
08:44 Белорусы пробились в пять финалов на старте чемпионата мира по спортивной акробатике  Спорт
08:26 Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае договоренности с США  В мире
08:09 Пинчук отметился голом и ассистом в первом предсезонном матче за "Нэшвилл"  Спорт
07:54 В Японии создадут управление по борьбе со стихийными бедствиями  В мире
07:38 "С любовью в сердце". Выставку работ белорусских мастериц представили в НХМ  Культура
07:22 "Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби  Спорт
07:01 Какой будет погода в Беларуси сегодня, рассказали синоптики  Общество
07:00 Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"  Общество
07:00 Главные новости за 24 сентября Общество
01:00 Google планирует запустить первый дата-центр для ИИ в космосе Технологии
00:32 В Аргентине уровень бедности вырос до 32,3% В мире
00:04 Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА Спорт
24.09.26
23:56 Загрязнения нефтяными отходами зафиксированы на пляжах в Нидерландах В мире
Все новости
Все новости

"Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Спорт
25 сентября 2026, 07:22

"Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного "Динамо" Сергей Брылин подвел итоги гостевого матча подопечных против одноклубников из Москвы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минчан.

За минуту до конца третьего периода динамовского дерби "зубры" были впереди со счетом 3:2, но в итоге потерпели поражение в овертайме - 3:4. Шайбами в составе нашей команды отметились Тай Смит, Станислав Галиев и Владимир Алистров.
"Как и предыдущая игра с московским "Динамо", эта была очень эмоциональной и с большим количеством удалений. Инициатива переходила от одной команды к другой. В третьем периоде не смогли довести матч до победы. Потом получили возможность вырвать ее в овертайме, но пропустили, как мне кажется, несложный гол. В принципе игра мне понравилась", - сказал Брылин.

Столичный клуб проиграл пятый поединок из семи на старте сезона. С восемью очками "Динамо" занимает седьмое место в Западной конференции. Выездную серию "зубры" закончат 26 сентября матчем с "Шанхайскими Драконами" в Санкт-Петербурге.-0- 
Теги
спорт хоккей
Новости рубрики Спорт
Ульяна Молчанова и Яна Миневич Белорусы пробились в пять финалов на старте чемпионата мира по спортивной акробатике 
Виталий Пинчук. Фото hockey.by Пинчук отметился голом и ассистом в первом предсезонном матче за "Нэшвилл" 
Фото Getty Images Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА
Фото sport5.by Белорусы проиграли бельгийцам в квалификации молодежного ЧЕ по футболу
Минские динамовцы в овертайме уступили одноклубникам из Москвы
Фото ХК "Химик" Новополоцкий "Химик" проиграл шестой матч подряд в хоккейной экстралиге
  • Главная
  • "Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби 
    • Главное
    Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 
    Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество
    Топ-новости
    Главные новости за 24 сентября
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Рыженков и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз
    В Беларуси на шесть месяцев вводится лицензирование импорта яблок
    Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА
    КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии
    Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет
    От Италии до Приморья. В Минске открылся V Фестиваль искусств белорусов мира
    Дапкюнас: Литва превращает Европу в территорию запретов, списков и идеологического надзора
    Нацбанк принял решение сохранить на октябрь прежние значения расчетных величин стандартного риска
    Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 
    Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран
    Заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ состоялось в Санкт-Петербурге
    Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан. Что упростится?
    "Труд аниматора по-настоящему ювелирен". Режиссер Елена Турова о белорусской мультипликации
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.