"Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби 

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейного "Динамо" Сергей Брылин подвел итоги гостевого матча
подопечных против одноклубников из Москвы в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе минчан.
За минуту до конца третьего периода динамовского дерби "зубры" были впереди со счетом 3:2, но в итоге потерпели поражение в овертайме - 3:4. Шайбами в составе нашей команды отметились Тай Смит, Станислав Галиев и Владимир Алистров.
"Как и предыдущая игра с московским "Динамо", эта была очень эмоциональной и с большим количеством удалений. Инициатива переходила от одной команды к другой. В третьем периоде не смогли довести матч до победы. Потом получили возможность вырвать ее в овертайме, но пропустили, как мне кажется, несложный гол. В принципе игра мне понравилась", - сказал Брылин.
Столичный клуб проиграл пятый поединок из семи на старте сезона. С восемью очками "Динамо" занимает седьмое место в Западной конференции. Выездную серию "зубры" закончат 26 сентября матчем с "Шанхайскими Драконами" в Санкт-Петербурге.-0-