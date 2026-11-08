"Наша школа заслуженно является лучшей в мире". Глава НОК поздравил батутистов с шестью медалями ЧМ

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко поздравил команду по прыжкам на батуте с успехом на чемпионате мира в Китае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.





Из Нанкина белорусы увезут три золота, одно серебро и две бронзы. Наши батутисты взяли медали во всех видах программы за исключением женских синхронных прыжков. Чемпионом мира в личном зачете стал Иван Литвинович , в миксте победили Станислав Яскевич и Екатерина Ершова, также белорусский квартет выиграл мужской командный турнир.





"Это закономерный результат долгой и последовательной работы наших талантливых атлетов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой, чей профессионализм и дисциплина заслуживают особого восхищения, - подчеркнул глава НОК. - Трудолюбие, мастерство, выдержка, сила воли и командный дух в очередной раз помогли добиться громкого триумфа и доказать, что белорусская школа по прыжкам на батуте заслуженно является сильнейшей в мире. Вам не было равных среди лучших на планетарном форуме - и страна гордится каждым".



