23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги голосования болельщиков по выбору первого участника Матча Звезд КХЛ 2027 года в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу лиги.





В первом раунде голосования приняли участие "герои овертаймов" - игроки, забросившие победные шайбы за пределами основного времени матчей. Победителем стал нападающий минского "Динамо" Илья Усов, который в 29 матчах сезона набрал 8 (2+6) очков.





25-летний форвард выступит на звездном уикенде впервые в карьере. Усов был выбран для участия в Матче Звезд в сезоне-2021/22, но мероприятие перенесли на конец 2022 года, а к тому моменту Илья уже не играл в КХЛ. В Минске Усов будет представлять команду KHL BLR Stars, в которую войдут игроки минского "Динамо" и белорусские хоккеисты из других клубов лиги.





Второй тур голосования пройдет по 2 декабря - болельщики выберут по четыре участника в каждую из четырех команд (белорусы, россияне, легионеры, молодежь). Потом свой выбор сделают представители СМИ и КХЛ. Матч Звезд-2027 пройдет в "Минск-Арене" 6 и 7 февраля.-0-