На традиционном мемориале Ливенцева по боксу в Минске будут разыграны 17 комплектов наград

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Чижовка-Арене" в Минске стартовал 23-й международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры и спорта БССР Виктора Ливенцева, сообщает корреспондент БЕЛТА.



Соревнования собрали более 110 спортсменов из 10 стран: Беларуси, Армении, Венгрии, Грузии, Казахстана, Канады, Кыргызстана, России, Саудовской Аравии и Узбекистана. Медали будут разыграны в 17 весовых категориях (девяти мужских и восьми женских) в соответствии с правилами Всемирной федерации бокса (World Boxing).



Предварительные поединки пройдут 13-14 октября, полуфиналы состоятся в четверг, финальные бои назначены на 17 октября. Вход на трибуны "Чижовка-Арены" свободный, прямые трансляции доступны на YouTube-канале Белорусской федерации бокса и телеканале "Беларусь 5".



С 1958 по 1978 год Ливенцев возглавлял комитет по физической культуре и спорту при Совете Министров БССР. Традиционный международный турнир по боксу в Минске был назван в честь Виктора Ильича после его смерти в 2009 году. В минувшем году имя выдающегося функционера было одним из первых внесено в Книгу почета Минспорта за значительный вклад в развитие и популяризацию физкультуры и спорта.-0-