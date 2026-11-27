27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В субботу в Ханты-Мансийске стартует первый этап розыгрыша Кубка Содружества по биатлону с участием белорусских и российских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На первый этап пятого сезона Кубка Содружества заявилось более 200 биатлонистов - 115 мужчин и 94 женщины. Нашу страну в Ханты-Мансийске представят 24 спортсмена. Программу соревнований откроет спринт у парней, который начнется 28 ноября в 8.15 по минскому времени. Девушки выйдут на старт в 11.10. В воскресенье состоятся гонки с массовым стартом.



В наш мужской состав вошли Степан Данилов, Константин Бабуров, Павел Мацуль, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Антон Смольский, Максим Воробей, Александр Голяк, Глеб Орловский, Павел Белько, Илья Авсеенко, Виталий Казаченок и Андрей Колбанов. В таком порядке участники убегут на дистанцию спринта.



Женскую команду Беларуси представят Анна Сола, Анна Макарская, Алина Зайцева, Елена Кулак, Ксения Воробей, Динара Смольская, Анна Пестерева, Виктория Шашкова и Валерия Вечерская. Также на международных соревнованиях по биатлону дебютирует лучшая лыжница нашей страны последних лет Анна Королева, сменившая вид спорта.



Кубок Содружества по биатлону проходит с сезона-22/23. У мужчин по два раза генеральную классификацию выигрывали Антон Смольский и россиянин Эдуард Латыпов. У женщин первое место в общем зачете занимали Динара Смольская и россиянки Ирина Казакевич, Виктория Бажина (в девичестве - Сливко) и Кристина Резцова.-0-