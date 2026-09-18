На Кубке мира по самбо в Душанбе выступят девятнадцать белорусов

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в столице Таджикистана пройдет Кубок мира по самбо 2026 года с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.



На турнир заявились более 230 атлетов, которые разыграют 33 комплекта наград. Среди участников - 19 белорусов (11 парней и 8 девушек). В первый день 19 сентября на ковер выйдут мужчины, в том числе наши Владислав Бурдь (до 58 кг), Игорь Мироевский, Иван Ярмуш (оба - до 71 кг), Владислав Саяпин, Максим Романов (оба - до 79 кг), Владислав Норка, Владимир Батраков (оба - до 88 кг), Василий Мищенко, Дмитрий Хохлов (оба - до 98 кг), Илья Жупиков и Арсений Малицкий (оба - свыше 98 кг).



Также в субботу в Душанбе состоятся соревнования в женском боевом самбо, где Беларусь представит Елизавета Лапаева (до 59 кг). 20 сентября определятся призеры в спортивном самбо у девушек, на медали будут претендовать наши Анфиса Копаева (до 50 кг), Елена Бурденко, Ксения Данилович (обе - до 54 кг), Вера Телюк (до 59 кг), Татьяна Мацко, Даниэла Ждан (обе - до 65 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80 кг).



В эти же даты в столице Северной Македонии Скопье пройдет этап Кубка Европы по дзюдо, на котором выступят наши Григорий Зурначян (до 60 кг), Кирилл Витковский (до 66 кг), Руслан Головачов (до 73 кг), Глеб Хатковский (до 81 кг), Андрей Шимбалев (до 90 кг), Славяна Рылкевич и Дарья Концевая (обе - до 78 кг). Всего турнир собрал более 400 дзюдоистов из 40 стран.-0-