На ЧМ по самбо в Ташкенте выступят 16 белорусов





Заявки на участие в 50-м планетарном форуме подали более 500 самбистов из ста стран. В состав белорусской делегации вошли 16 атлетов (по 8 мужчин и женщин). В первый соревновательный день 6 ноября на ковер выйдут наши Владислав Бурдь (до 58 кг), Максим Романов (до 79 кг), Евгений Михно (до 64 кг, боевое самбо) и Анфиса Копаева (до 50 кг).





В субботу в Ташкенте выступят белорусы Игорь Мироевский (до 64 кг), Александр Круглик (до 88 кг), Арсений Малицкий (свыше 98 кг), Ксения Данилович (до 54 кг), Даниэла Ждан (до 65 кг), Марьяна Жуковец (до 80 кг) и Елизавета Лапаева (до 59 кг, боевое самбо).





В заключительный день ЧМ 8 ноября соревноваться будут наши Владислав Мардусевич (до 71 кг), Даниил Патачиц (до 98 кг), Татьяна Мацко (до 59 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг) и Мария Кондратьева (свыше 80 кг).





Почетными гостями юбилейного турнира станут легенды самбо и смешанных единоборств, чемпионы мира Федор Емельяненко и Ислам Махачев. За три дня участники разыграют 33 комплекта наград. На прошлогоднем мировом форуме в Кыргызстане белорусские самбисты завоевали 11 медалей (0-6-5).-0-

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Узбекистана Ташкенте с 6 по 8 ноября пройдет чемпионат мира по самбо с участием белорусских спортсменов, сообщает корреспондент БЕЛТА.