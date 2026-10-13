Спорт
13 октября 2026, 22:28
На "Чижовка-Арене" в Минске стартовал 23-й международный турнир по боксу памяти В.И.Ливенцева
13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Чижовка-Арене" в Минске стартовал 23-й международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза, заслуженного деятеля физической культуры и спорта БССР Виктора Ливенцева. Предварительные поединки пройдут 13-14 октября, полуфиналы состоятся в четверг, финальные бои назначены на 17 октября. Соревнования собрали более 110 спортсменов из 10 стран.-0-Фото Рамиля Насибулина
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